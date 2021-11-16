華強調相處三大原則　促美落實不打新冷戰

中國國家主席習近平於北京時間周二（16日）與美國總統拜登的視像會晤結束後，內地官媒公開會談的詳細內容，指出中方強調新時期中美相處應該堅持三點原則，即相互尊重、和平共處和合作共贏；同時敦促美方把不打「新冷戰」表態落到實處。

習近平在會談中表示，過去50年，國際關係中一個最重要的事件就是中美關係恢復和發展，造福兩國和世界。未來50年，國際關係中最重要的事情是中美必須找到正確的相處之道。希望拜登發揮政治領導力，推動美國對華政策回歸理性務實的軌道。

他強調，總結中美關係發展經驗和教訓，新時期中美相處應該堅持三點原則：一是相互尊重。尊重彼此社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切，尊重各自發展權利，平等相待，管控分歧，求同存異。二是和平共處。不衝突不對抗是雙方必須堅守的底線。三是合作共贏。中美利益深度交融，合則兩利、鬥則俱傷。要堅持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你輸我贏。

他又指，中美應該着力推動四個方面的優先事項：一是展現大國的擔當，引領國際社會合作應對突出挑戰。在這方面，中美合作也許不是萬能的，但沒有中美合作是萬萬不能的。二是本着平等互利精神，推進各層級各領域交往，為中美關係注入更多正能量。中美在經濟、能源、兩軍、執法、教育、科技、網絡、環保、地方等諸多領域存在廣泛共同利益，應該互通有無、取長補短，做大中美合作的「蛋糕」。

三是以建設性方式管控分歧和敏感問題，防止中美關係脫軌失控，避免擴大化、激烈化。中方當然要維護自身主權、安全、發展利益，希望美方務必謹慎處理好與此有關的問題。四是加強在重大國際和地區熱點問題上的協調和合作，為世界提供更多公共產品。

他強調，對外開放是中國的基本國策和鮮明標識。中國擴大高水平開放的決心不會變，同世界分享發展機遇的決心不會變，推動經濟全球化朝着更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展的決心也不會變。中國倡導和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值。搞意識形態劃線、陣營分割、集團對抗，結局必然是世界遭殃。

習近平強調，文明是豐富多彩的，民主也是豐富多彩的。民主不是一種定制的產品，全世界都一個模式、一個規格。一個國家民主不民主，要由這個國家的人民自己來評判。如果因為實現民主的形式不同就加以排斥，這本身就是不民主的行為。中方願在相互尊重基礎上就人權問題開展對話，但不贊成借人權問題干涉別國內政。

關於中美經貿關係，習近平指出，中美經貿關係本質是互利雙贏，在商言商，不要把中美經貿問題政治化。中方重視美國工商界人士希望中方提供來華便利的訴求，已同意實施升級版的「快捷通道」，相信這將進一步促進中美經貿往來、助力兩國經濟復甦。美方應該停止濫用和泛化國家安全概念打壓中國企業。

關於能源安全問題，習近平指出，中美應該倡導國際社會共同維護全球能源安全，加強天然氣和新能源領域合作，同國際社會一道，維護全球產業鏈供應鏈安全穩定。關於氣候變化問題，習近平指出，中美曾攜手促成應對氣候變化《巴黎協定》，現在兩國都向綠色低碳經濟轉型，氣候變化完全可以成為中美新的合作亮點。

關於公共衞生安全問題，習近平指出，新冠肺炎疫情再次證明，人類社會是命運共同體。沒有比人的生命更優先的考量。對待重大疫情，需要的是科學態度，把疾病問題政治化有百害而無一利。中美應倡導建立全球公共衞生及傳染病防控合作機制，推動開展國際交流合作。

官媒指，中美雙方都認為，此次會晤是坦率、建設性、實質性和富有成效的，有利於增進雙方相互了解，增加國際社會對中美關係的正面預期，向中美兩國和世界發出強有力信號。雙方同意繼續通過各種方式保持密切聯繫，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。