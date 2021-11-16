拜登會上提及香港問題　指摘華不公平貿易行為

中國國家主席習近平與美國總統拜登於北京時間周二（16日）舉行視像會面後，白宮發表聲明指，拜登提到關注中國政府在新疆、西藏和香港的行徑，並更廣泛地談及人權問題。他亦表明需要保護美國工人和企業，免受中國不公平貿易及經濟行為的損害。會議期間，白宮外有新疆、西藏和香港社運人士集會。

白宮會後聲明指，中美領導人討論兩國關係的複雜性質，以及負責任地管控競爭的重要性，範圍涵蓋兩國利益一致的地方，也包括利益、價值及觀點有分歧的地方，拜登對有機會與習近平坦誠對話表示歡迎。他強調，美方會繼續與盟友及夥伴，捍衞他們利益和價值觀，確保國際體系自由、開放及公平，在本土進行影響廣泛的投資。

拜登談及自由開放印太地區的重要性，美方將繼續履行在區內的承諾，並強調管控戰略風險非常重要。他亦提到一些跨國挑戰，如健康安全、氣候危機、能源供應等。二人另就地區局勢交換意見，包括北韓、阿富汗、伊朗等問題，並討論雙方今後就各項議題持續對話的方式。

內地官媒則提到，拜登會上表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，美中作為兩個世界大國，對美中兩國和世界人民都負有責任；雙方應通過開誠布公和坦率對話，增進對彼此意圖的了解，確保兩國競爭是公平、健康的，而不會演變成為衝突。他贊同中方稱，歷史是公正的，美中關係只能搞好，不能搞砸。美方願與中方相互尊重、和平共處，加強溝通，減少誤解，以建設性方式妥善處理分歧，在兩國利益一致的領域加強合作，共同應對新冠肺炎、氣候變化等全球性挑戰。

在人權組織呼籲抵制北京冬奧的呼聲下，拜登會否在外交杯葛北京冬奧備受關注。美媒引述拜登政府一名高級官員指，會上並未提及北京冬奧；而今次會議時間亦比預期中長，中美領導人在討論中表現互相尊重，但未有「跟劇本走」。