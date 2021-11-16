台新增2宗輸入確診　高雄婦打莫德納20天後主動脈剝離

台灣的中央流行疫情指揮中心周二（16日）公布當地新增2宗境外輸入新冠肺炎確診病例，均為突破性感染，同日無新增本地確診或死亡病例。台媒報道，高雄一名69歲老婦人上月中接種第二劑美國藥廠莫德納疫苗20天後出現主動脈剝離，家屬不滿醫院未通報不良反應。高雄市衞生局回應，個案有高血壓病史，主動脈剝離是否與疫苗有關仍待中央認定。

指揮中心稱，周二新增境外輸入病例分別為20多歲愛爾蘭男子和30多歲台男，前者周日（14日）自愛爾蘭赴台，於防疫旅館隔離檢疫期間確診；後者本月3日從柬埔寨回台，2日後自覺頭痛及耳鳴，就醫採檢無感染。周一（15日）檢疫期滿前採檢後確診。當地至今累計16,498人確診，當中848人病亡。

該名高雄老婦於上月15日接種第2劑莫德納疫苗後，因接種部位紅腫、發燙曾就醫，5日後身上出紅疹再到診所就醫，及至上月底至本月初另因不適多次到醫院。本月4日，老婦因胸痛、背痛到醫院掛急症，經診斷為主動脈剝離，接受手術後至今仍在深切治療病房觀察。

高雄衞生局表示，老婦目前病況穩定，近日將可轉普通病房。衞生局於本月8日協助個案通報不良反應系統，並提供受害救濟申請資訊給個案家屬，家屬於上周五（12日）已提出申請。衞生局又稱，疫苗不良事件的通報以透過醫療院所為原則，老婦因涉及多家醫療院所，所以由轄區衞生所接獲民眾要求通報不良事件時，彙整相關醫療院所資訊由衞生局所協助通報。