中美元首會晤　台總統府：反對改變兩岸現狀

中國國家主席習近平與美國總統拜登周二（16日）舉行視像會面，台灣問題成外界關注重點。台灣的總統府發言人張惇涵同日強調，台灣的立場一貫清楚，就是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。台方會持續與理念相近的國家合作，持續為台海及區域的和平穩定與繁榮發展作出貢獻。

張惇涵表示，台灣有注意到美方今次在會晤上重申對台承諾，並強烈反對改變兩岸現狀或破壞台海和平穩定的片面行為。張續指，台海及印太區域局勢已成為國際社會關注焦點，重申台灣主張維持現狀，全力阻止兩岸現狀被片面改變；台方亦期盼中國大陸方面，在身為印太區域一員的基礎上，負起共同責任為區域和平作出貢獻。

國民黨主席特別顧問兼國際部主任黃介正表示，本次中美視像會議為全球共同關切的議題，國民黨樂見雙方在強權長期競爭的局勢下，同意以對話緩和雙邊關係，同時為區域的穩定與發展、台海的和平與穩定增添助力，對於雙方此種「求同尊異」的精神，表示歡迎與欣慰。

此外，日前被大陸國台辦證實列入「台獨頑固分子」清單的台行政院長蘇貞昌，周二在立法院備詢時表示，希望任何國家以對話代替衝突，台海、區域和平能夠維持下去。他又指，兩岸有事務性管道聯繫，民進黨政府從不閃避與對岸對話，惟大陸一直「已讀不回」。他強調，台灣民主成熟，不會窮兵黷武，「不會打中國，也希望他（中國）不要打台灣」。