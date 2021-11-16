疑涉強迫勞動　澳洲擬禁華製太陽能板

澳媒周二（16日）引述英國一個研究中心指，澳洲境內的太陽能板很可能來自中國僱用新疆維吾爾族受強迫勞工的血汗工廠。澳洲議員認為，當涉及國際關係和種族滅絕問題時，政府不應因外交和貿易原因投鼠忌器，應立法杜絕任何涉及維族人強迫勞動的產品入境。

甘迺迪國際公義研究中心的教授墨菲（Laura Murphy）指，全球約一半生產太陽能板的材料多晶硅（polysilicon）來自新疆，澳洲市面上出售的太陽能板大多是中國製造，故幾乎所有消費者都是購買受迫害維族人的血汗產品。她又稱，很多太陽能板廠商都高調宣揚，有份參與新疆當局的相關就業培訓計劃。

目前任何銷往澳洲的太陽能板都要經清潔能源委員會批准及檢查，無黨籍獨立議員帕特里克（Rex Patrick）認為，政府應加強推動立法，禁止上述血汗產品進口。工黨亦支持要求廠商提供沒有涉及強迫勞動的證明，認為這攸關澳洲價值觀等問題，不容忽視。澳洲國會正審議《海關修訂條例（禁止強迫勞動產品）議案2021》，一旦通過，涉及強迫勞動的太陽能板將沒法進口。