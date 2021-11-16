紅通疑犯仍然在逃　法院裁定沒收其財產

仍然在逃的「百名紅通」疑犯徐進，其貪污、受賄違法所得沒收申請案周二（16日）在湖北武漢市中級人民法院公開宣判。法院裁定沒收武漢市黃陂區灄口漁場780.67畝國有土地使用權，以及徐進受賄所得的8套房產、3個車位及1輛私家車。

經審理查明，徐進在2006年2011年期間，利用擔任黃陂區區長的職務便利，與他人合謀，指使有關人員通過虛設土地平整工程、偽造相關工程材料等騙取國有資金近1.98億元（人民幣，下同，約2.4億港元），用於支付他人實際控制公司獲取的780.67畝國有土地使用權的土地出讓金。

此外，徐進又為他人實際控制的公司在土地出讓、商業項目等事項上提供幫助，多次收受他人給予的財物共計逾6,381萬元（約7,721萬港元）、逾8,887港元及逾255萬美元（約1,755萬港元）。其中部分款項用於購買房產、車位及私家車；部分款項匯入徐進指定的其近親屬及關係人在境外的帳戶，徐進於2011年5月19日逃匿境外，至今仍未到案。

法院認為，本案有證據證明徐進實施貪污、受賄犯罪，被通緝一年後不到案，檢察機關申請沒收的財產屬於徐進違法所得，依法應當適用違法所得沒收程序裁定沒收，遂決定作出上述裁定。