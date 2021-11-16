警破數字人民幣詐騙案　涉額30萬元

江蘇省揚州高郵市警方周二（16日）通報，當地警方日前在揚州市公安局反詐中心協助下，成功破獲首宗利用電子錢包的詐騙案。犯人以電話欺詐騙取受害人的個人資料後，用其身份開通「數字人民幣」帳戶，再將銀行裏的錢充值至該帳戶後，再轉帳至犯人的帳戶。

數字人民幣，又稱數碼貨幣電子支付，是中國人民銀行發行的法定數碼貨幣，與紙鈔、硬幣等價，已在國內部分地區試點。事發於本月上旬，高郵市臨澤鎮的常女士（化名）接獲自稱公安民警的詐騙電話，以涉嫌社保欺詐為由要求她配合，還出示檢察機關的「強制凍結執行書」，稱將強制凍結其財產。

常女士按對方要求把姓名、身份證、銀行卡等資料轉告給對方，更打開通訊軟件的視像功能，拍下其個人正面照片發送給對方。騙子利用上述訊息，為常女士申請及開通一個數字人民幣帳戶後，將她銀行卡裏的逾30萬元（人民幣，下同，約36萬港元）全部充值至數字人民幣的帳戶，再轉至自己的帳戶裏。

警方獲報後查明犯案的電子錢包帳戶屬於山東省的李某，隨即趕往當地拘捕他。李某還交代，自己為非法獲利，替藏匿境外的詐騙團夥通過電子錢包轉帳的方式洗錢。目前，李某已被警方刑事拘留，案件正進一步調查中。