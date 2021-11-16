旅遊巴翻側致13死　官方追責40人

旅遊巴在雨天未有保持安全行駛速度，失控翻側導致多人死傷。

來往山東青島市及甘肅蘭州市的青蘭高速公路，今年7月發生致命交通事故，一輛載滿採摘枸杞工人的旅遊巴翻側，造成13死、47傷。省政府周一（15日）通報，經綜合分析認定，該事故是重大道路交通生產安全責任事故，追責40人。

通報指，旅遊巴司機李紅杰在7月26日下午2時05分，搭載63人行駛至青蘭公路平涼市路段時，車輛向左變更車道過程中，與中央隔離帶護欄發生碰撞。旅遊巴之後向右急轉撞毀右側護欄並駛出公路外，側翻於路基邊坡。由於車內57人未按規定使用安全帶，部分人被甩出車外，並被側翻的旅遊巴輾壓。

經調查，造成事故的直接原因是司機在雨天未有保持安全行駛速度，應急操作處置不當，導致車輛失控側翻。同時，事故暴露出肇事車輛違法營運、肇事企業安全生產主體責任不落實、涉事檢測機構蓄意造假、相關部門行業安全監管不力等問題。

政府決定對40名公職及企業管理人員、7個涉事單位追究責任。其中肇事司機李紅杰等5名責任人員因涉嫌重大責任事故罪，已被檢察機關依法批准逮捕；肇事企業現法人劉書義等5人涉嫌違法犯罪，建議移送司法機關處理；另對肇事企業管理人員張高娟等8人建議予以行政處罰。