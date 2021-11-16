人工增雨飛機墜落致5死　機翼螺旋槳結冰釀禍

江西省吉安縣一架人工增雨飛機，今年3月墜落農村樓房後起火，機上5人遇難，1名村民輕傷。調查組認定，事發飛機在實施人工增雨作業過程中，長時間在結冰條件下飛行，出現機翼和螺旋槳嚴重結冰，機組未能及時應對最終導致事故發生，官方認定為機組原因引起的通用航空較大事故。

事發於今年3月1日下午，江西省氣象局租用的北大荒通用航空公司B10GD型號飛機，在吉安縣上空執行人工增雨任務時，突然墜落至浬田鎮上湖村。有目擊村民表示，飛機失事時在空中盤旋，隨後朝下並伴隨響聲，墜落至民房後發生爆炸。

民航華東地區管理局事故調查組認定，飛機在嚴重結冰條件下大功率爬升過程中，出現姿態增大、空速下降、橫側搖擺等現象時，機長未能意識到飛機處於臨界失速狀態，沒有第一時間選擇改變飛機姿態等改變飛機性能的動作，在決定降低高度時，時機已偏晚且指令不明確，在副駕駛向管制員申請時飛機已經失速。

此外，調查組發現北大荒同行公司安全管理存在系統性、規範性不足的問題，與一線運行安全風險管控有脫節現象，未能針對事發機型人工增雨這一特定作業開展有效的風險評估，並對此提出多點建議，要求該公司加強複雜狀態預防及改出訓練，避免類似事故再次發生。