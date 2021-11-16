公安部加強冰雪應急管理　救助5.1萬受困群眾

公安部周二（16日）舉行新聞發布會，相關負責人公布了全國公安機關應對部分地區冰雪災害，以及抗擊新一輪新冠肺炎疫情等情況。

負責人介紹，華北、黃淮及東北地區等地本月上旬迎來降雪，局部地區遭遇特大暴雪，嚴重影響群眾生命財產安全以及出行安全。全國公安機關全力做好搶險救援、群眾安置、交通疏導等各項工作，共投入警力69.2萬人次，出動警車16.1萬輛次，共處置群眾報警求助6.3萬人次，搶救群眾財產合共約627.6萬元人民幣（約776萬港元），疏散、救助群眾3.3萬多人。

同時，警方也認真排查、及時消除暴雪可能導致的安全隱患，並全面加強冰雪天氣交通應急管理工作，強化重點路段的巡邏管控和交通疏導；相關地區日投入警力約4.9萬人次、警車約1.5萬輛次、設置臨時執勤點位約2,800處，採取警車帶路1,100多次，疏導車輛約4萬輛次，救助受困群眾約5.1萬人次。

另在本輪新冠肺炎疫情發生後，公安部黨委部署全國公安機關全力配合相關部門做好疫情防控工作。截至目前，共出動巡邏警力約12.2萬人，協助核查、追蹤、查找、轉運涉疫人員約3.2萬人；另投入約2.7萬名警力強化5,400多個公安檢查站、防疫檢查點查控工作，發現、協助轉送涉疫人員3,200多人。全國公安機關又嚴厲打擊各種涉疫犯罪，已立案偵辦、查處各類妨害疫情防控刑事、治安案件370多宗。