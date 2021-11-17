2歲女離奇失蹤　遺體7天後於離家1.5公里處尋獲

甘肅白銀市會寧縣年僅2歲的女孩沁沁，本月初在自家門口玩耍時失蹤，警方7天後在距離沁沁家約1.5公里的山頂上尋獲其遺體。事件引起輿論關注，不少網民質疑沁沁是如何獨自前往山頂，為何遺體發現地點距離其家僅1.5公里，當局卻要搜索7天。內媒引述知情人士指，箇中原因包括警方在沁沁失蹤24小時後才立案搜查，以及有網紅誤導民眾，致搜索方向出現偏差。警方事後行政處罰一名高姓網紅，指他對社會敏感案件妄加猜測，散播不實言論。

事發於本月5日，恰逢農歷十月初一，是會寧縣的「寒衣節」，當地村民帶同祭品以「燒寒衣」等方式，祭奠已離世的親人。當天下午5時許，沁沁的祖父帶同祭品上山，出門時仍看見沁沁在自家門口玩耍；惟約10多分鐘後，其太祖母準備出門時，卻不見沁沁蹤影。在四出尋找不果後，家人便報警求助，同時發動村民協助搜索，甚至在網上發布尋人啟事，希望網民幫助。

村民高先生憶述，他們只知道沁沁走失前，在自家門口玩耍，「短短10來分鐘時間，家裏大人出門就發現人不見了」，過程十分離奇；大批村民翻遍村內大大小小的灣溝，警方派出警犬到場查勘，當地幹部甚至懷疑女童墮入水窖，把村內所有水窖的水抽乾，仍未發現任何線索。至上周五（12日），警方通報稱已於上周四（11日）搜獲沁沁的遺體，惟其死因、失蹤原因等一概未有公布。

對於失蹤原因，知情人士陳先生稱，當地村民普遍推測，沁沁當時悄悄地尾隨祖父上山，祖父未有察覺，導致沁沁在風雪中跟丟或發生意外。另針對網民質疑，陳先生又指原因有三，一是當地位於黃土高原，地勢複雜加上天氣惡劣；二是家屬向警方求助時，警員指失蹤滿24小時才能立案，且在24小時後才參與搜索，並非如通報所稱的「立即立案」；三是家屬在警方拒絕即時立案後，曾找當地網紅協助，惟有網紅為了「吸粉」在網上打起「口水仗」，甚至以猜測結果來誤導搜救人員。

據悉，當地警方周一（15日）通報，指網紅高某在本月7日至13日間，為了吸引人氣，博取流量，對社會敏感案事件妄加猜測，散播不實言論；由於高某直播間人數較多，傳播範圍較廣，對社會造成惡劣影響，會寧縣公安局依法對其作出行政處罰。

陳先生續指，事件中另有蹊蹺之處，是沁沁的祖父出門前，曾把一個空酒瓶交給沁沁當作玩具，惟事後酒瓶離奇失蹤；且警方未有交代沁沁的死因、遺體狀況等，僅指案件「正在全力偵辦」。內媒記者其後向當地政府及警方查詢，對方指事件仍處於調查階段，相關情況尚不能透露。