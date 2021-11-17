熱門手遊涉侮辱女性　工作室公開致歉

手機遊戲《哈利波特：魔法覺醒》在多地深受歡迎，惟近日有內地玩家發現，遊戲中女性角色遭受魔法攻擊時，會露出雙眼反白、張嘴吐舌並臉頰泛紅的表情，讓人質疑有性暗示、歧視及侮辱等成分存在。對此，遊戲工作室已公開致歉，解釋遊戲存在「程式錯誤（BUG）」，並於周一（15日）針對進行緊急修復對上述問題作出修改。

不少內地玩家在微博、社群上指出，發現在遊玩該款遊戲時，自己所創建的女角色被魔法擊中時與男性角色完全不同，男性角色會出現痛苦表情，但女性角色會露出以上奇怪表情，讓人質疑帶有些微的色情意味；再加上有玩家故意用「雪球術」等魔法發射，導致畫面出現更類似於色情、不雅的性暗示場景，讓他們覺得官方是帶有色情意味來開發此遊戲。

涉「侮辱女性」一事在網上引發熱議，相關微博話題閱讀量甚至超過2億，同時遊戲也在眾多玩家間引發爭議，令這款自上線以來熱度一直居高不下的遊戲蒙上陰霾。對此，官方工作室也在12小時內連發兩則貼文回應，稱關於女性巫師受擊動畫異常的BUG情況，原因為舌頭未經過受擊處理，錯誤的穿過下巴，目前正在修復，並將對全服玩家進行補償。

工作室又在周二（16日）發布致歉信稱，對於造成諸多玩家的不快，尤其是給廣大女性用戶造成了不良的遊戲體驗，違背其製作初心，在此向玩家給予誠摯道歉，並強調從來沒有想過刻意製造負面內容，項目組堅決尊重和維繫每一位女性玩家。

該工作室又稱，遊戲內的角色會根據語音自動適配口型，他們為所有角色都研發豐富的表情系統，但數量極其龐雜的面部、口腔骨骼需要實時運算。而遊戲戰鬥場景進行事，程式運行實時運算錯誤進行口型適配系統的疊加運算，導致一些異常表現的BUG出現。官方將嚴格審核相關問題，避免類似的狀況再次發生。

不過就在官方強調遊戲修復後，有玩家發現遊戲中的女性角色的嘴巴直接被「強制關閉」，無法因應人物對話進行嘴巴開合的交談動作，再次讓玩家覺得莫名其妙，對遊戲的人物模組反彈聲浪不斷，有網民更發起抵制行動，呼籲各位玩家刪除遊戲，以行動來向官方表達抗議。