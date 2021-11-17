出售逾600萬條個人資料　地產中介判囚3年

上海一名地產中介從同行獲得600多萬條公民個人資料，以此作為資料庫架設會員制網站，並出售這些資料，獲利2.4萬多元（人民幣，下同，約2.9萬港元）。《中華人民共和國個人信息保護法》本月正式實施後，上海市奉賢區人民檢察院對該中介提訴，他被判囚3年。

內媒周二（16日）報道，這是奉賢區首宗侵犯公民個人信息刑事附帶民事公益訴訟案。被告劉某因工作需要，添加了很多掌握「樓單」的微信好友，這些「樓單」含有大量姓名、聯絡電話、地址等個人資料。他去年3月發布需要樓單資料的廣告，從同行李某處獲取大量個人資料。

劉某其後用1,500元（約1,830港元）找人製作一個充值會員就能查詢的網站，會員每月充值50至300元能在網站查詢10至400次公民個人資料。網站開張後不久便有30多人註冊會員，劉某賺取6,000多元。劉某另通過微信朋友圈大量出售個人資料，根據客戶所需樓單條數收取不同費用，共轉賣給11名買家，賺取1.8萬元。

奉賢區檢察院技術分析後發現，劉某非法轉賣的個人資料覆蓋上海16個區。案件上周五（12日）在奉賢區人民法院開庭審理，劉某因侵犯公民個人信息罪被判囚，另罰款2.5萬元（約3萬港元），沒收扣押在案的犯罪工具及贓款。附帶民事公益訴訟判劉某賠償損失2.4萬元，要在新聞媒體上公開道歉，刪除其儲存的相關個人資料，並注銷侵權所用微信號。