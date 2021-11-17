操縱證券市場　康美藥業前董事長馬興田判囚12年

廣東省佛山市中級人民法院周三（17日）對康美藥業前董事長、總經理馬興田等12人操縱證券市場案公開宣判。馬興田因操縱證券市場罪、違規披露、不披露重要信息罪及單位行賄罪數罪併罰，被判囚12年，罰款120萬元（人民幣，下同，約148萬港元）。

案情指，馬興田在2015年至2018年間夥同他人，違規籌集大量資金，利用實際控制的股票交易帳戶自買自賣、連續交易，操縱康美藥業股票價格和交易量，致使20次連續10個交易日累計成交量達到同期該證券總成交量30%以上，7次連續10個交易日累計成交量達到同期該證券總成交量50%以上。

馬興田另組織、策劃及指揮公司相關人員進行財務造假，向公司股東和公眾披露虛假經營資訊，並故意隱瞞控股股東及關聯方非經營性佔用資金116億餘元（約143億港元）不予披露。他又在2005年至2012年間為康美藥業牟取不正當利益，向多名國家工作人員行賄共790萬港元及60萬元（約74萬港元），康美藥業及馬興田均構成單位行賄罪。

此案除馬興田外，康美藥業前副董事長、常務副總經理許冬謹及其他涉案人士，亦因參與相關證券犯罪被分別判囚和罰款。法院表示，繼因年報等虛假陳述民事侵權證券集體訴訟案被責令巨額賠償後，馬興田等人又因操縱證券市場和違規披露、不披露重要信息等犯罪被追究刑事責任。