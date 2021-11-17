宣傳照被指醜化亞裔女性　Dior急刪相

源自法國的國際奢侈品品牌Dior近日在社交平台，分享中國知名攝影師陳漫為該品牌拍攝的宣傳照，引起軒然大波。有內地網民指出相中亞洲或中國女子眼神陰鷙、臉色暗沉，觀感極度不適，質疑有迎合西方、醜化亞裔形象甚至辱華之嫌。更有人湧入陳漫的微博痛斥她「跪着賺錢」。

Dior本月在上海西岸藝術中心舉辦「迪奧與藝術展」，邀請曾與多名巨星合作的陳漫拍攝宣傳照。該品牌近日在微信公眾號、微博等平台分享陳漫的作品，可見一名滿臉雀斑、狹長細眼、妝容暗淡的女子手拿Dior的手袋，手上戴有又尖又長的護甲套。內地網民指照片令人毛骨悚然，形容是「陰間來的」，只為迎合西方對亞裔族群的刻板印象及歐美市場的畸形審美。

引起爭議後，Dior在其多個社交平台上刪除該照片。大批網民仍在陳漫的微博留言撻伐，揶揄她是「來自陰間的攝影師」，又問「大藝術家開始接地府工作了？」、「要臉嗎？跪久了起不來是不是？」、「你在路上看到的中國人是長這樣？」有人更翻出她以往為同一品牌拍攝的作品，批評風格也是迎合西方口味。但亦有人指罪魁禍首是Dior，因照片是經過公司審核才發布。