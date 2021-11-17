上海迪士尼餐廳蛋糕含異物　罰7萬人民幣

上海迪士尼早前有遊客在皇家宴會廳內進餐時，在蛋糕發現異物。內媒周二（16日）報道，關聯公司上海國際主題樂園有限公司因違反食品安全法規定，被上海市浦東新區市場監督管理局罰款7萬元人民幣（約8.5萬港元）。

資料顯示，上海國際主題樂園有限公司成立於2011年4月，主要經營範圍為主題樂園的開發、建設和經營等。該公司上周五（12日）遭浦東新區市監局作出上述行政處罰，原因是在今年6月20日，位於上海迪士尼樂園奇幻童話城堡的皇家宴會廳出售的蛋糕被發現異物。經查，該蛋糕屬於套餐內的食品，無單獨銷售價格，套餐價格為456元人民幣（約555港元），消費者發現問題後未有支付費用。

今次並非上海國際主題樂園有限公司首次因食安問題被行政處罰，前年10月旗下露台餐廳向消費者出售一杯沙冰，被吃到兩小片塑膠。經查，該公司使用的容器只去除了外包裝和內包裝，在未經清洗和消毒下就盛載飲料。浦東新區市監局去年3月對該公司予以警告，並罰款5萬元人民幣（約6萬港元）。該公司還因銷售不合格訂製T恤、在格式條款中免除自己因故意或重大過失造成消費者財產損失的責任等，至今累計被罰逾55萬元人民幣（約67萬港元）。