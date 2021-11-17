華大使促美　停濫用國安概念打壓華企

秦剛（上左二）出席美國中國總商會舉行的線上座談。

中國駐美國大使秦剛周二（16日）應邀出席美國中國總商會舉行的線上座談，跟中資企業交流。他表示，中國國家主席習近平與美國總統拜登的視像會晤，為今後一個時期中美關係發展指明方向並注入動力。中方將一如既往為中資企業提供支持和服務，並繼續敦促美方停止濫用和泛化國家安全概念打壓華企。

聽取企業在美業務發展及面臨的困難和風險後，秦剛指中美元首進行了坦誠、深入、建設性和富有成效的的視像會晤，向全世界發出了強而有力的積極信號。習近平指出，中美經貿關係本質是互利雙贏，不要把中美經貿問題政治化，雙方要做大合作「蛋糕」。

秦剛肯定美國中國總商會和會員企業為中美經貿關係發展貢獻力量，並鼓勵他們堅定信心，堅持屬地化、合規化、國際化營運，履行社會責任，繼續為爭取自身合法權益和良性發展努力。美國中國總商會及成員代表表示，兩國元首視像會晤令在美中資企業感到鼓舞，看到希望，將積極應對風險，務實推動中美經貿合作。

秦剛另以視像方式，參加中國人民對外友好協會在北京舉辦中國空軍美國志願軍援華航空隊（飛虎隊）來華抗戰80周年紀念活動。他致詞時表示，中美關係正面臨嚴峻考驗，兩國不應走向誤解誤判甚至衝突對抗，實現不同政治制度、不同文化、不同發展階段的兩個大國相互尊重、和平共處、合作共贏，共同應對抗擊疫情、經濟復甦、氣候變化等全球性挑戰。