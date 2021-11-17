引入創作變搶版權　騰訊暫停計劃兼道歉

總部設於廣東深圳的騰訊，旗下創作平台「企鵝號」早前推出「黎明計劃」，藉現金激勵措施吸引創作者入駐。惟多名參加者投訴，一直未能取得應有收益，各人在其他平台的原創文章更因計劃要求被迫下架。騰訊周三（17日）宣布暫停計劃，並向創作者致歉。

多名當事人投訴指，自己原本在短片平台抖音、影音網站「bilibili」（嗶哩嗶哩）上載創作。到近日有騰訊外判商接洽，提出把各人的創作同步上載至「企鵝號」平台，擴大創作曝光率。計劃推出時承諾，創作者每有1萬播放量，最高可獲得30元人民幣（約36港元）。

惟多人加入黎明計劃後，上述獎勵承諾卻未有兌現。有人表示，自己的短片已達幾十萬播放量，收益只有幾毫人民幣。相反，由於計劃含有獨家協議，各人在原平台的創作因侵權，被騰訊部門投訴撤下，相關帳號被迫關閉。有創作者更指無法退出涉事計劃。

騰訊周三公告，反駁沒有利用他人原創內容，在其他平台投訴，又強調知識產權歸創作者所有。騰訊同時承認，計劃在執行過程中管理不嚴，部分產品設計不完善，導致不少問題，表示接受所有批評。