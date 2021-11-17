上海樂高樂園度假區動工　設8大區2024年迎客

上海樂高樂園度假區項目周三（17日）在金山區楓涇鎮舉行開工儀式，上海市副市長陳通到場出席，將成為長三角地區第一個樂高樂園。當日首次公布樂園的8大區，其中包括全球首發的「悟空小俠」主題園區，另將配套一座主題酒店。

開工儀式於周三早上9時28分舉行，展示象徵上海樂高樂園度假區破土動工「第一塊積木」的大型開工紀念裝置，頭戴黃色安全帽的小朋友鏟動五顏六色的樂高積木。上海樂高樂園有限公司總經理陳潔表示，此度假區佔地達31.8萬平方米，預計於2024年開園，是目前中國境內唯一一座國資控股樂高樂園。

樂園8個園區包括樂高中心大樓、積木街道、樂高積木、樂高城市、樂高小夥伴、悟空小俠、樂高忍者和樂高城堡，覆蓋全球其他樂高樂園經典和熱門的遊樂項目。其中，悟空小俠系列源於中國經典名著《西遊記》，是樂高首個以中國傳統故事為靈感創作的系列。

另外，周邊配套交通設施、商業街和酒店住宿將同步落實到位，配合樂園建成開放。金山區計劃改擴建7條道路，興建逾6,000個泊位的停車場、一處交通樞紐，並配套設置14條巴士線抵達樂園。