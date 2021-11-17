台完成刑法修正草案　針對深偽技術增訂罪名

為保護個人隱私，防範深偽技術（Deepfake）淪為犯罪工具，台灣的法務部周三（17日）公布，該部已完成刑法修正草案，增訂「散布性私密影音罪」、「製作或散布他人不實性影音罪」等，最重可處7年有期徒刑。

法務部周三下午公布刑法對應Deepfake的相關修正草案，草案已陳報行政院審查。法務部長蔡清祥指出，除了就深偽影片增訂新條文處罰外，法務部還針對偷錄散布性私密影片的犯罪形態及法制規範，討論刑法修正，因此當天將Deepfake犯罪形態及處罰規定納入，經綜合完成刑法修正草案。

法務部檢察司主任檢察官林映姿則指，修正草案增訂了「散布性私密影音罪」，最重可處2年以下有期徒刑。她指出，情侶間同意拍攝影片，不代表同意散布，散布者及轉發者均會構成此罪。

林映姿又指，增訂的「製作或散布他人不實性影音罪」，若利用Deepfake等技術製作不實的性影片，散布供人觀覽，最重可處5年有期徒刑，如意圖營利，更可處7年有期徒刑；另增訂「製作或散布他人不實活動、言論、談話罪」，利用Deepfake等技術製作不實影片，亦可處3年有期徒刑，如意圖營利，更可處5年有期徒刑。

另刑法中的「妨害秘密罪」，在此次修法中，竊錄性影音部分將獨立抽出作為加重處罰，罪名為「竊錄性影音罪」，最重可處4年半有期徒刑，如涉及散布，更可處5年有期徒刑。