中美元首視像會晤同日　美日南海反潛演習

中美元首視像會晤同日，美國及日本周二（16日）首次在有主權爭議的南海水域，舉行反潛演習。自核動力攻擊潛艇康涅狄格號上月8日在南海潛航撞山後，美國海軍事隔一個月後首次在南海演習。

美國海軍神盾驅逐艦米利厄斯號、一架P8A海上巡邏機，聯同日本海上自衞隊護衞艦村雨號、直升機護衞艦加賀號、一艘親潮級潛艇及一架P1海上巡邏機，在南海參與演習。美國海軍第71特遣隊發言人、少校凱伊萊伊（Joseph Keiley）表示，演習重點測試雙方追蹤潛艇能力，並非針對任何特定事件。他強調美日緊密合作鞏固同盟，共同應對挑戰實現安全與穩定，並展示對自由及開放印度太平洋的共同願景。

米利厄斯號上周與加賀號及村雨號在南海演習後，周末停靠菲律賓蘇碧灣。三艦離開蘇碧灣後，與菲律賓海軍護衞艦黎剎號在南海演習。日本海上自衞隊印太部署2021特遣隊於本年8月出發，預計本月25日前返回日本。特遣隊艦艇包括護衞艦不知火號，但它和親潮級潛艇一樣，一般與加賀號及村雨號分開航行，只有在特定演習時才匯合。

本月18至28日期間，美日在九州海域舉行掃雷演習。美國海軍神盾驅逐艦麥凱恩號將於下月15至17日，聯同日本海上自衞隊直升機護衞艦日向號、法國海軍核攻擊潛艇翡翠號，在中日主權爭議的沖之鳥礁演習。