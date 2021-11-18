男生食物中毒後患腎炎　家長起訴學校

河北省霸州市一名少年今年9月在學校食物中毒，其後確診急性腎小球腎炎，出現小便困難等症狀，恐難以治愈。校方曾提出一次過賠償12萬元人民幣（約14.6萬港元），包括前期治療費用，但要求家長簽訂保密協議。少年母親拒絕，並決定起訴涉事學校。

霸州市政府新聞辦當時通報稱，霸州市東方金子塔學校大批學生於9月9日飲食後，出現不同程度的惡心、嘔吐等症狀，需要送院治療。通過對食堂留樣櫃標本實驗室檢測和分析，部分樣本驗出金黃色葡萄球菌。該校被罰款8萬元人民幣（約9.7萬港元），削減招生人數，免除後勤主管和相關人員職務，該校法人宗某某亦被治安拘留10日。

其中一名13歲受害人李小亮（化名）食物中毒後，確診急性腎小球腎炎，其母閆爾晶認為兩者有關，至今仍未康復。小亮在天津住院期間，同校另有一名7歲女孩跟他們一起治療，兩人的症狀相同。後來學校和他們談賠償條件，但只願一筆過賠款，不對以後的問題負責。

由於該病有復發機會，閆爾晶提出更高的賠償金額，卻不獲校方理睬。他們決定提告，並前往霸州市疾控中心查閱孩子嘔吐物的檢測報告，但對方沒有提供，稱只能給政府。有專家指出，急性腎小球腎炎多由溶血性鏈球菌感染所致，金黃色葡萄球菌的可能性則較小。