花錢學搭訕挽救婚姻失敗　男子向市監部門投訴

河南洛陽一名男子早前和結婚8年的妻子鬧離婚，在網上找到鄭州一間情感挽回機構，交了5,800元人民幣（約7,000港元）學費，學習各種溝通等技巧，更寫了80頁簡報希望挽回愛情。惟兩個月後他與妻子仍告離婚收場，他近日向當地市場監管部門投訴，糾紛正在處理中。

當事人楊先生在去年6月開始，與妻子的感情出現問題，於是向該間情感挽回機構求助。他將自己的相關情況整理好，寫了大篇幅的簡報文檔交給機構人員，希望情感老師幫他挽回愛情。期間他學習了各種搭訕和溝通技巧，還有自我認知等，每天和老師通話一小時，結果只學到「因為我的眼裏只有你」、「我覺得你的眼睛真好看，但沒我的好看」等等老土情話。

楊先生學習兩個月後，不僅沒挽回愛情，更與妻子離婚了。內媒向情感機構方面查詢，對方卻指是因為楊先生在學習操作方面「有些遲緩」。但楊先生認為，該機構在推卸責任，遂向當地市場監管部門投訴，糾紛正在協調中，雙方仍未達成一致。事件引起熱議，有網民同情楊先生，質疑機構提供的學習資料，亦有人認為他沒弄清楚夫妻問題所在。