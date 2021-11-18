中千萬大獎被冒領　男子提告奪回彩票所有權

陝西省西安市鄠邑區一名男子，前年7月通過微信買彩票，彩票店老闆亦發來照片確認。他後來發現其中一注號碼中了1,000萬元（人民幣，下同，約1,200萬港元）大獎，但到店取彩票時老闆卻說發錯了照片。他兩年來四處奔波維權，近日終獲判彩票歸他所有，但今後還要苦惱如何取回早被領走的獎金。

送水工人姚先生買彩票已有10多年，在前年7月17日下午5時許，給彩票店老闆王某轉了20元（約24港元）買當日的體彩大樂透，王某很快通過微信回傳兩張彩票共10注號碼的照片。姚先生當晚對中獎號碼時，驚悉自己中了千萬大獎，趕緊騎電動車冒雨往彩票店取彩票，王某卻稱該彩票是幫別人買的，自己不小心發錯給姚先生，王妻甚至跪地發誓。

姚先生相信了認識多年的王某，並接受對方因疏忽作出的15萬元（約18萬港元）精神賠償，甚至覺得過意不去，繼續跟對方買彩票。直至同月24日，姚先生偶然從一篇彩票報道中發現王某說謊，決定透過律師提告，同年9月4日獲鄠邑區人民法院受理這宗彩票確權案。西安市中級人民法院上月28日終審判決，裁定該彩票歸姚先生所有，惟獎金已由王某的表哥高某領走。姚先生表示，打算以王某和高某涉嫌詐騙一事向鄠邑警方報案，並與律師商討如何追回獎金。