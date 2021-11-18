車企工人家中猝死　家屬質疑與長時間高強度工作有關

陝西咸陽市一名36歲王姓男子，近日被發現猝死在家中，警方調查後，排除刑事案件可能。王的家屬接受內地傳媒採訪時表示，他們認為王的意外去世，與其生前曾連續超時高強度工作有關，惟因未做屍檢，具體死因尚不明朗。

據報道，王男是某車企的員工，於本月5日被發現猝死。家屬及後翻查其工作打卡紀錄，發現王男在10月只有1日及3日沒有打卡紀錄，其中有26個上班天的工時長達12小時，整個10月份的總工時高達280小時；且由10月28日至11月3日期間，他更連續上了7個夜班，其中6日工時達12小時，直至11月4日零時39分才下班，而警方推斷王的死亡時間是當晚7時至10時之間。

王的堂兄憶述，王男為人老實，但尚未結婚，從2009年起就在該車企工作，今年7月從一廠調至二廠，工作強度較大；王男平時身體健康，甚少生病，惟早前曾發現血壓有點高。根據警方調查，王男的遺體被發現時，「口鼻腔內可見褐色嘔吐物」，法醫指可能是王男死亡時引發的生理反應造成的。

王的堂兄續指，王男猝死後，家屬曾多次與涉事車企協商，惟對方認為王男是在家中去世，與該企沒甚至關係，惟家屬認定王男的去世與長期高強度夜班工作有一定關聯。

根據《勞動法》規定，勞動者每日工作時間不應超過8小時，平均每周工作時間不超過44小時，且用人單位應當保證勞動者每周至少休息1天；用人單位由於生產經營需要，經與工會和勞動者協商後，可延長工作時間，但一般每日不得超過1小時；因特殊原因需延長工時的，也要在保障勞動者身體健康的條件下，延長工作時間每天不超過3小時，每月不得超過36小時。

報道指出，勞動者每日工作時長不超過8小時，因特殊原因需要延長工作時間的，每日工作時間不得超過11小時，且每月最多有12天的工作時長可以為每天11小時；而王男的工作時間，明顯有違《勞動法》之嫌。截至目前，涉事車企尚未就事件回應。