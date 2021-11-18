內地昨增35宗確診　專家稱混合加強針抗體水平更高

內地周四（18日）新增35宗新冠肺炎確診病例，29宗為境外輸入，6宗本地個案。內地疫苗研發專家日前接受官媒專訪稱，現階段中國採用已接種過的原疫苗進行加強免疫，下一步將推出不同技術路線的加強免疫組合；前者接種安全性較佳，後者則更能提高抗體水平，但不良反應相對高。

國家衞健委通報稱，新增本地確診病例5宗由遼寧大連報告，1宗出現在雲南；新增境外輸入病例分別為天津8宗，上海6宗，廣東、廣西各4宗，北京3宗，四川2宗，河南和雲南各1宗。同日新增27宗無症狀感染個案，全部為境外輸入。至今內地累計98,403人確診，現有1,233人確診，累計4,636人病亡。

中國自去年12月開始至今接種新冠疫苗已近24億劑次，目前各地已開始接種新冠疫苗加強針。國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉稱，今年8月專家建議在重點人群開展加強免疫的時候，一些研究機構和企業也開展了一些序貫免疫研究（即採用不同技術路線疫苗進行間隔接種），並已獲得了國外的一些藥監部門批准。他表示，下一步將結合臨床研究結果，組織專家論證，本着安全有效的原則，推出最優加強免疫組合。

鄭忠偉又指出，年輕人打疫苗打得愈多，出現無症狀感染者的概率就愈高，也因而可能給不出門的老年人帶來感染風險。所以老年人接種的比例必需足夠，才能為疫情防控策略的調整贏得主動。他表示，一些基於老年人感染後重症和死亡風險高，所以優先為老年人接種疫苗。中國由於感染風險主要來自境外輸入，所以制訂疫苗接種策略時，優先安排海關、邊防、民航、醫務人員等高暴露風險人群。