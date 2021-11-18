網紅餐廳賣隔夜死蟹罰50萬人民幣　管理公司道歉

內地網紅餐廳早前遭媒體爆料售賣「隔夜死蟹」。北京市豐台區市場監管局周三（17日）公布第四批打擊民生領域突出問題的典型案例，其中北京胖哥倆餐廳因涉用死蟹，被沒收違法所得和罰款50萬元（人民幣，下同，約62萬港元）。該餐廳品牌的經營公司翌日在官方微博發文道歉，又指已關閉涉事分店。

根據北京市豐台區市場監督管理局公布的處罰內容，今年8月23日，執法人員現場檢查北京胖哥倆餐廳時發現，該公司使用過期且官感異常的原料生產經營食品，並對該食品進行引人誤解的虛假宣傳。劉某作為該公司食品安全直接負責的主管人員，在發現該公司有違法行為發生時，未及時制止，對故意實施違法行為負有責任，因而被罰款近9.3萬元（約11.5萬港元）。

杭州胖哥倆餐飲管理有限公司周四（18日）發聲明稱，食品安全是經營飲食行業的第一責任，該公司在深刻檢討的同時，已關閉涉事餐廳分店，並重罰相關責任人。作為經營者，公司對涉及食品安全紅線的事件，持零容忍的態度。聲明又稱，目前全國分店已完成「陽光廚房」改建，將後廚向公眾展示，同時加強分店管理者及員工的培訓。

內媒記者今年6至7月假扮求職者，先後在北京2間胖哥倆餐廳發現店內大量使用過期食材，除了將前一天已經宰殺好賣不完的死蟹洗一下再賣，又將賣剩的雞腳第二天以滾水清洗後出售，和使用發霉腐爛的薯仔等。