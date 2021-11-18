官媒曝光轟6K巡航高原地區　矛頭疑指向印度

內地官媒早前在微博發表中國空軍宣傳片，內容介紹遠程轟炸機轟6K執行「繞島巡航」任務。有媒體周二（16日）報道，該宣傳片出現的轟炸機在喜馬拉雅山區上空巡航的畫面，雖然只是一閃而過，卻足以證明轟6K已被派到中印邊境地區巡航，意在警告印度軍方不要在冬季加劇緊張局勢。

報道引述消息人士稱，轟6K通常部署在陝西，但自去年起臨時駐紮在鄰近的新疆西部喀什地區。該轟炸機所屬的西部戰區，負責與印度有爭議的邊界沿線安全。該消息人士更指，在西部戰區的指揮之下，解放軍很容易就能讓該轟炸機飛到中印邊境地區。

轟6K的作戰航程超過3,500公里，可搭載遠程的長劍20巡航導彈和射程較近的鷹擊63空地導彈。有軍事觀察家稱，中方此舉絕對是在警告印度，新德里就在該轟炸機的作戰航程以及長劍20的打擊範圍內。內地軍事評論員宋忠平則表示，解放軍的焦點是位於邊境附近的印度空軍基地、導彈發射陣地和其他軍事哨所。另有內地防務智庫研究員認為，宣傳片中轟6K沒有攜載長劍20，顯示解放軍是謹慎警告，希望中印邊境局勢不要進一步升高。

內地轉載報道時指出，無論是畫面本身還是配音，僅顯示轟6K曾到高原地區巡航，而無法直接證明畫面就是中印邊境地區。因此，單憑一閃而過的畫面便得出該轟炸機飛抵中印邊境地區，是過於草率。其實去年外媒也曾報道，解放軍擬在拉達克地區部署轟6K及長劍20巡航導彈，以備該區一旦爆發戰爭，為解放軍提供空中優勢。