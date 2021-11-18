台空軍舉行升級F16V接裝儀式　擁有數目全球最多

台灣空軍周四（18日）上午在嘉義基地舉行F16V戰機接裝儀式，台灣的蔡英文總統、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅、台國防部長邱國正等人均有出席。據台媒稱，目前空軍共有141架F16戰機，正分批交由漢翔航空工業公司進行性能提升；另台灣向美採購66架F16V戰機，預計2026年全部交機，屆時台空軍擁有數目將達207架，為全球最多。

蔡英文在儀式致詞稱，有空軍不分晝夜守護，不管有任何侵擾，都能夠立即升空、攔截驅離，展現台灣捍衞空域的決心。她續指這次戰機接裝具有三大意義，分別是台美友誼再進展、航天科技再提升及防衞戰力更堅強。而這次台美國防工業合作，更代表台美夥伴關係的堅定承諾。

在北京，中國大陸外交部發言人趙立堅重申，陸方反對美台之間任何官方聯繫，希望美方切實遵守一個中國原則，在台灣問題上謹言慎行，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。他強調，台灣問題、台海局勢緊張的癥結，是「台獨」分裂勢力不遺餘力地分裂祖國、勾結外部勢力，其所作所為只是以卵擊石，蚍蜉撼樹，注定沒有任何前途。

台空軍斥資1,100億元新台幣（約312.7億港元），由洛希德馬丁與漢翔公司將台軍現有F16A/B戰機升級為F16V，目前已完成接裝64架。由於F16早已成軍，所以上午在嘉義基地舉行的儀式稱為性能提升接裝（即接收裝備）。原本接裝儀式早在今年4月就舉行，但受新冠疫情影響延遲。據報，這不但是台空軍首支F16V作戰聯隊，也是全世界第一支該型戰機機隊完成戰備整備。

F16V最大的更新在於換上新型AN/APG83主動相位陣列雷達（AESA），偵測半徑大幅提升，可從更遠距離掌握各種航機動態，更早做好相應準備，有利於應對敵人威脅。其他升級包括先進的數據鏈、數碼駕駛艙、適型油箱（CFT）、紅外線搜索追蹤系統（IRST）、自動地面防撞系統及搭配新一代的AIM9X響尾蛇導彈等。