曲婉婷母因貪判囚終身　中紀委：違法者應受嚴懲

內地唱作歌手曲婉婷的母親、黑龍江哈爾濱市發改委前副主任、市城鎮化建設領導小組辦公室前主任張明杰，日前因受賄及濫用職權罪被判囚終身。中紀委周四（18日）發文指，曲婉婷曾於去年在微博為母伸冤，引發網民關注及質疑；文章強調，違紀違法者應受黨紀國法嚴懲，「這是再簡單不過的道理」。

中紀委文章指出，張明杰案之所以備受關注，不僅在於她是一名知名歌手的母親，更因為她是侵害群眾利益的「蛀蟲」。法院審理查明，張徇私舞弊、濫用職權，致使國家徵地補償款被併購單位違規獲取、部分職工安置款被違規使用，造成公共財產損失逾2億元人民幣（約2.4億港元），另又以職務便利為向單位實際控制人索要股權。

文章續指，民眾痛恨腐敗分子損害國家和人民的利益，攫取大量不義之財，滿足親屬子女奢靡生活。張明杰身為國家公職人員，本應用手中的權力為民謀利益，但她忘卻權為民用、利為民謀的道理，犯受賄及濫用職權罪，涉案金額巨大。法院對「蛀蟲」依法予以嚴懲，正是深入整治群眾身邊腐敗問題的具體實踐，是反腐為民、反腐惠民的直接體現。

中紀委最後強調，法院在查清案件事實的基礎上進行公開宣判，以法治思維和法治方式懲治腐敗，彰顯公平正義。嚴厲懲處腐敗分子，是強化「不敢腐」高壓態勢的必然要求，任何腐敗分子都要為自己的違紀違法行為付出相應代價。