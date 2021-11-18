17歲考入中科院　神童魏永康去世終年38歲

湖南岳陽市男子魏永康，早年因13歲高分考入大學、17歲被中科院破格錄取，被譽為神童。但他後來卻因欠缺生活自理能力，被中科院勸退，引起關注。魏永康於本月9日因病離世，終年38歲。

魏永康1983年6月17日生於湖南省華容縣，父親魏炳南是一名軍人，因打仗負傷癱瘓在床。母親曾學梅是百貨公司員工。曾學梅在兒子出生兩三個月，便開始教其認字，令其2歲時就掌握1,000多個中文字，4歲就學完初中階段課程。

1991年10月，年僅8歲的魏永康連跳幾級，進入縣屬重點中學讀書。13歲時，魏永康以高分考入湘潭大學物理系，成為當時湖南省年齡最小的大學生。2000年，17歲的魏永康大學畢業，考入北京中科院高能物理研究所碩博連讀研究生。

母親曾學梅認為，兒子只有專心讀書將來才會有出息。她遂包攬所有家務，照顧魏永康的生活起居，直到兒子就讀湘潭大學時，她也一直跟在身邊陪伴。後來，魏永康執意孤身一人北上求學，卻暴露出多年受人照顧、不能自理的情況。

由於生活自理問題，加上知識結構不適應中科院研究模式，魏永康2003年8月被中科院勸退回家，自此逐漸回復正常生活。2005年，他結識妻子付碧，兩人到2008年結婚，婚後育有一子一女。付碧曾表示，魏永康早已從木訥的「神童」變成懂得生活的丈夫，兩人過着普通而幸福的生活。

付碧周三（17日）發布訃告，指魏永康突發疾病與世長辭，為丈夫生前得到親人、同學好友與網友及社會各界人士的熱心關懷和無私幫助，表示深深的感謝。付碧同日上午在網上留言表示，「我再也見不到你的笑容了……」