16歲少年預約接種復必泰　醫護錯打高端疫苗

台灣接連出現錯打疫苗事件。台南市永康區一名16歲少年上月到診所預約接種德國BioNTech疫苗（台稱BNT、港稱復必泰），卻被誤打台製高端疫苗。事隔近一個月，市衞生局周四（18日）說明，經調查為診所失誤，當局已停止該診所施打疫苗的資格一周，待改善後已於上月28日恢復接種服務。

國民黨台南市議員李鎮國周四爆料指，永康區一名男子上月20日預約到診所打國際認可的復必泰疫苗，未料被接種高端疫苗，甚至在衞生局人員進駐診所才知情，外界至本月中亦不知此事。李表示，自從美國宣布不認證高端疫苗後，高端已成燙手山芋，質疑市府想封鎖消息。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥晚上證實，遭誤打高端疫苗的是一名16歲青少年，接種當日因其身形較壯碩，被誤以為成人。診所在未確認年齡下誤打高端疫苗。高端疫苗目前僅適用於20歲以上成人，官方表示觀察至今當事人並無副作用。

莊人祥續指，未來該名青少年不需補打第2劑高端疫苗，但若經衞福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家討論，決議可施打第2劑復必泰疫苗，當事人可獲接排再接種1劑復必泰疫苗，即視為完整接種。