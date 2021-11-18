女子出售門票購物卡　收訂金後失蹤涉額2000萬人民幣

許女（右圖）在網上低價賣迪士尼門票（左圖），至近日被警方拘捕。

上海市一名41歲許姓女子，近日在網上以極其優惠的價格，出售各類門票、購物卡等，誘騙客戶支付訂金後卻沒有發貨，買家發現被騙後立即報警求助。警方調查後才發現有多名受害者，涉額高達2,000萬元（人民幣，下同，約2,400萬港元），至日前上門將許女緝拿歸案。

警方周三（17日）表示，今年8月接獲張女士報案，稱其經朋友介紹認識許女，後者自稱有特殊渠道能在網上以超低的價格，買到各類電子門票和各類卡券。張女士先以半價買了幾張上海迪士尼門票，收到後發現確實能使用，遂再向對方再次購買門票及其他卡券。

不過，許女在今次交易要求張女士以交訂金的形式先付款，先後收取共逾15萬元（約18萬港元）。許女之後以訂購人員較多、貨源緊張等藉口遲遲未交貨，最後更未能聯絡。

通過走訪調查，警方查獲許女住址，並在其住所發現大量未發貨的門票卡券，以及其揮霍購買的各類奢侈品。經審訊，無業的許女謊稱有特殊渠道獲得各類優惠，博取受害人信任後再以手中有大量貨物，需要交納訂金為由來騙財，獲得的錢則用來揮霍及用來籌備下一次詐騙用的「資金」。