公安部發布新版警察誓詞　增捍衞政治安全等內容

內地官媒周四（18日）報道，公安部近日對《人民警察入警誓詞》進行修訂，形成並公布了新版的《公安機關人民警察誓詞》。有內媒對比新舊版本的《誓詞》後發現，大幅修了「擁護中國共產黨的絕對領導」，並加上「捍衞政治安全」等字眼。

新版的《公安機關人民警察誓詞》全文為：「我是中國人民警察，我宣誓：堅決擁護中國共產黨的絕對領導，矢誌獻身崇高的人民公安事業，對黨忠誠、服務人民、執法公正、紀律嚴明，為捍衞政治安全、維護社會安定、保障人民安寧而英勇奮鬥」。

至於2017年6月修訂的舊版誓詞全文則是：「我宣誓：我志願成為中華人民共和國人民警察，獻身於崇高的人民公安事業，堅決做到對黨忠誠、服務人民、執法公正、紀律嚴明，矢誌不渝做中國特色社會主義事業的建設者、捍衞者，為維護社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業而努力奮鬥」。

新版誓詞除了將原本的「做到對黨忠誠」修改為「擁護中國共產黨的絕對領導」外，誓詞奮鬥事項中的首位，從舊版的「為維護社會大局穩定」改成新版的「捍衞政治安全」。內媒分析認為，修訂誓詞目的是加強黨對公安工作的絕對領導，以教育引導全警提高政治判斷力悟力、執行力等，與黨中央政治思想保持高度一致。