男生慘遭女同學踢傷致睾丸切除　獲賠28萬人民幣

湖南常德市某小學一名男學生去年在校內與同學玩耍時，被一名女學生踢傷下體，導致睾丸被切除，屬7級傷殘。男童家長、校方和女童家長就賠償問題未能達成共識，男童家長隨後將對方告上法庭。常德市武陵區人民法院近日開庭宣判，認為上述涉案人員均需負擔部分責任，男童家長獲賠逾28萬元（人民幣，下同，約35萬港元）。

內媒周四（18日）引述法院發布案情指，男童去年與女同學在學校小賣部購物期間互相追逐，另一名女學生見狀，誤認為男童欺負女生，便腳踢男方下體。男童痛得跪在地上，隨後因無其他異常，便返回課室繼續上課。詎料多日後，男童下體傷勢愈趨嚴重，家長將其送院治療。

法院認為，踢人的女童應對傷者受到的人身損害承擔賠償責任，由其監護人承擔侵權責任；學校對此事存在教育、管理不足，應承擔相應的責任；另學校在保險公司購買的保險仍在有效期內，故保險公司應代學校進行賠償。另男童的監護人未能及時發現兒子受傷，亦應承擔部分責任。

法院近日宣判，女童監護人和保險公司均向男童賠償14萬元（約17萬港元），學校賠償鑑定費912元（約1,128港元），駁回男童方的其他訴訟請求。