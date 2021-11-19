女子患抑鬱症兩年未好轉　養寵物雞尋新目標

上海一名32歲女子早年患有抑鬱症，覺得人生沒有意義，甚至曾有自殺的念頭。她直言，每天「宅」在家裏「渾渾噩噩」，直到遇到「好運」後才能找到樂趣。原來她在好友的建議下，購買一隻寵物雞，並將牠起名為「好運」，透過經常將與牠互動相處的畫面拍攝下，上傳短片平台與網民分享，情緒逐漸好轉。

女網民以「若如初見」的暱稱上傳影片，曾吸引4.5萬人點讚。她表示，自2017年開始患有抑鬱症，做甚麼事都沒有興趣，也沒有人生目標和意義，兩年過後仍未有好轉。直至去年購買「好運」後，逐漸轉移注意力，與牠的互動變多，「感覺與動物在一起比跟人接觸簡單多了」。

她又分享為「好運」起名的趣事，起初因寵物雞尾巴放下時與鳳凰相似，遂為牠起名「鳳凰」，惟牠此後兩天都沒有反應。網民遂聯想自己情緒一直低迷，希望為雞改名「好運」的同時給自己帶來運氣，並將最後決定權讓寵物雞選擇，「如果你要叫好運，就跳到我的腿上來」。未料，「好運」就如聽懂人話一樣跳上其腿上，雙方關係自此開始變得親近。

女子強調，養寵物需要有耐性和責任心，她每日會為「好運」洗澡，用驅蟲藥水、洗衣粉或沐浴乳為牠洗雞毛；另要經常清理排泄物，更換地氈等。她又呼籲民眾不要隨意領養寵物，需要對牠負責。