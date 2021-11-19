台中醫害46人鉛中毒　女患者病逝成死亡首例

台灣去年7月爆發盛唐、九褔中醫診所將禁藥硃砂入藥，造成包括前台中市議長張宏年、兒子市議員張彥彤等40多名患者鉛中毒。其中張姓女患者在今年11月2日過世，成為被害人中首宗死亡個案。她的友人周四（18日）表示，張女抱着遺憾離開人間，希望盛唐中醫負責人呂世明負起責任。

鉛中毒案目前仍在台中地院審理。據了解，張女士是乳癌患者，癌細胞轉移到肝臟，經西醫治療後轉到盛唐中醫調養，沒想到竟成為鉛中毒受害人。張女士的友人何小姐及其他鉛中毒被害人家屬陳明振，周四由律師陪同開記者會說明。何小姐指，張女士成為鉛中毒的被害人後，醫師發現惡性腫瘤愈來愈大，建議她先處理腫瘤，暫緩肝臟排毒，再接受化療。

何小姐續指，她本身也是鉛中毒案的被害人，張女士生前跟她談到賠償問題。何小姐表示，被害人大多出現身體疼痛，連醫生都無法答覆是否與鉛中毒有關。前國民黨台中市黨部主委陳明振的妻子也是盛唐中醫鉛中毒患者，他指受害者期望有法院認證的醫療單位鑑定，及受害人的身體疼痛與鉛中毒之間的有關係。陳明振呼籲，呂世明要拿出誠意討論賠償問題，而不只是透過委任律師表達，願賠償掛號費跟醫藥費。