必修體育課體能合格才可畢業　內地大學生叫苦

內地因應學生體能持續下降，早年要求大學生體育課不合格不能畢業。近日雲南大學推出「最嚴體育校規」，要求從今年入學的新生開始，體能測試不合格便不發畢業證書，事件隨即在網絡上引起熱烈討論。

內媒報道，雲南大學自2020學年已嚴格執行學生畢業與體測成績掛鈎的政策，到今年才進一步將合格分數要求從50分提升至60分。新規又要求，本科所有年級均開設體育必修課，其中大一、大二為144學時，大三48學時，大四8學時，合共200學時，高於國家144學時的要求。

記者周三（17日）前往該校了解，得知男女學生各有6項體測項目，其中兩項不同，男生為「1000米跑及引體向上」，女生則為「800米跑及仰臥起坐」。除了體測，學校又規定學生每學期要完成100公里的跑步任務。有女學生出示自己的跑步里程，只完成了27.11公里，惟任務達成日期為明年1月2日，女生苦笑「現在得抓緊跑步」。對於學校的安排，多名女學生均抱怨「都上大學了，還天天要跑步，跟高中一樣」。

而該校體育學院院長王宗平接受內媒訪問時強調，學校新規定並非「一刀切」，因病或殘疾學生可以免測。健康的學生，只要認真上好體育課，課後再適當鍛煉，可以說達到及格難度不大。他又指，大學體測與畢業掛鈎的規定並非該校首創，學校只是嚴格執行教育部要求。該校推動體測不及格不發畢業證，是想發揮考試的正向指揮棒作用，讓大學生們真正動起來，是一種「善意的強制」。