內地昨增24宗確診　堅持動態清零防疫成本最低

內地周五（19日）公布前一日新增24宗新冠肺炎確診病例，其中8宗為本地個案，16宗屬境外輸入。國家衞健委疾控局副局長吳良有近日向官媒稱，內地堅持的動態清零目標並不是零感染，而是用最高的效率、最低的成本、最短的時間來控制疫情的最好的辦法。

新增本地確診病例中，7宗由遼寧大連報告，1宗出現在河南；新增境外輸入病例分別為上海7宗，廣東3宗，山東2宗，遼寧、廣西、四川和雲南各1宗。同日新增26宗無症狀感染個案，除雲南報告1宗本地個案，其餘均為境外輸入。至今內地累計98,427人確診，現有1,206人確診，累計4,636人病亡。

吳良有在周四（18日）晚播出的電視訪談節目上表示，從新增確診數判斷，內地多地本輪疫情大多進入尾聲。這輪疫情從流調溯源的情況看，都是境外輸入。原因是經過長時間抗疫的過程，一些地方出現鬆懈狀態，造成外防輸入的漏洞。他表示，自武漢爆發疫情以來，內地陸續發生40多宗本土聚集性疫情，大部分都在2個潛伏期內得到控制。

近期部分國家宣布「與病毒共存」，並帶疫解封，還有一些聲音質疑目前的防疫措施成本過高。吳良有表示，現階段沒有任何理由放鬆嚴格的疫情管控措施，因為新冠病毒不斷變異，它的傳播力增強，傳播的速度加快等，所以再回到管控狀態是非常困難。他指出，大家都希望疫情防控更加科學精準，能最大限度地減少對生產生活的影響，換言之，疫情防控既要精準，又要有「溫度」。吳良有表示，未來將力爭以最小的社會成本獲取最大的防控成效。