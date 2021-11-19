內地破161人犯罪團夥　涉案金額逾4億人民幣

遼寧丹東市公安局近日成功搗破一個涉嫌走私、非法捕撈、非法經營等違法行為的犯罪集團，逮獲疑犯多達161人，涉案金額超過4億元人民幣（約4.9億港元）。

內媒周五（19日）報道，今年8月丹東市公安局根據舉報，調查一宗涉嫌非法捕撈案，發現一個以「國氏兄弟」為首的犯罪團夥在丹東市東港地區，常年通過非法手段肆意攫取海洋漁業資源，同時還涉及其他多項違法行為，涉案人數眾多。丹東市公安局於是抽調200多名警力成立專案組，分為12個單位展開偵查。

專案組先以「國氏兄弟」作為經營掩飾的萬瀛公司作查緝重點，一舉將該團夥8名管理層人員全部逮獲，同時對之後到案的100多名疑犯採取即捕即審的措施，自下而上印證該犯罪團夥的相關犯罪事實。

專案組其後全面梳理該團夥發展至今的接報警記錄，經過近3個月的縝密偵查，查證團夥實施走私、非法捕撈、故意傷害致人死亡、重大責任事故、非法拘禁、尋釁滋事、聚眾斗毆、保險詐騙、敲詐勒索及非法經營等共18類犯罪事實。目前，全部疑犯均被依法採取強制措施，其中21人被依法批准逮捕。