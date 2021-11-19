自治區司法廳前廳長郝澤軍　涉嫌受賄被雙開

郝澤軍因受賄被開除黨籍及職務。

內蒙古自治區紀委監委周四（18日）通報，內蒙古司法廳前黨委書記、廳長郝澤軍，因利用職務便利在企業經營等方面為他人牟利，及非法收受巨額財物。經官方批准，決定給予郝澤軍開除黨籍及職務處分。

通報指，郝澤軍身為黨員領導幹部，喪失理想信念、背離初心使命，對黨不忠誠不老實，在煤炭資源領域違規違法問題專項整治工作開展期間，不如實報告個人涉煤違規違法重大事項，不但違規收受禮金，更在幹部職工職務晉升、工作安排等他人牟取利益，其權力觀異化，既想當官又想發財，違規從事營利性活動。

紀委監委指出，郝澤軍嚴重違反黨的政治、組織和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大、十九大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，經自治區紀委常委會會議研究並報自治區黨委批准，決定給予雙開處分，另收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

資料顯示，現年57歲的郝澤軍在1990年9月加入共產黨，曾任內蒙古公安廳黨委委員、內蒙古人民檢察院副檢察長，內蒙古政府副秘書長、法制辦黨組書記等職務；2020年4月起任內蒙古司法廳黨委書記、廳長。內蒙古自去年開展「倒查二十年」行動後，郝澤軍於今年3月受查。