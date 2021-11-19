華批澳洲購核潛艇損和平　暫不重啟高層對話

中澳關係緊張，英國傳媒周五（19日）刊出中國駐澳洲代理大使王晰寧的專訪，他批評澳洲過去的對華政策導致兩國關係變差，向美國採購核潛艇是破壞和平，現時不是恢復高層級對話的時候。

王晰寧指，中國從前視澳洲為和平愛好者，但莫里森政府與英美結盟採購核潛艇，變成「持刀者」，澳洲人應擔心項目會損害國家聲譽，買核潛艇難免影響核不擴散制度，他反問：「澳洲是否要做淘氣的傢伙？」他形容美英澳的印太同盟是「盎格魯—撒克遜集團」，仍有某些人抱持按文化及種族背景行事的同心分層思維。

中澳關係過去5年走下坡，王晰寧對此感傷心及失望，指摘是澳洲反華的消極政策所致，先是在2018年禁止中國華為參與澳洲5G網絡建設、今年又取消維多利亞省與中國的一帶一路協議、提高外國投資門檻等。他說中國企業的達爾文港租賃協議即將到期，就算澳洲情報及安全部門要插手正常商業營運，他都不會覺得震驚，但中方會有所回應。

澳洲防長達頓早前暗示若中國大陸與台灣爆發衝突，不排除會與美國協防台灣，王晰寧敦促澳方停止損害中澳關係的行為，澳洲恪守「一中政策」及令中澳關係平穩才符合中澳利益。他表明當前難與澳洲恢復高層級對話，中澳官員有持續溝通，但需要更好的政治氣氛及預期有實質結果，才可重啟部長級會談。