不滿個別國家打台灣牌　大陸駐歐盟大使促言而有信

中國大陸駐歐盟使團團長張明近日在布魯塞爾表示，歐盟近期對台灣問題的承諾對歐盟及成員國構成法定義務和約束，呼籲歐方應言而有信，遵守過去不與台灣保持任何官方關係的承諾。

張明於當地周二（16日）出席歐盟智庫歐洲政策中心舉辦的吹風會，他回答主持有關台灣問題時指出，台灣問題完全是中國大陸內政，高度敏感。實現祖國完全統一在大陸百姓心目中的分量相當重，歐方一些人士似乎對此認識還不到位。他重申，一個中國原則是聯合國所認可的國際關係準則和國際社會普遍共識，也是大陸與包括歐盟及其成員國在內的其他國家建立外交關係和開展合作的前提和政治基礎。

張明特別提到，歐洲經濟共同體委員會副主席索姆斯1975年訪華，與陸方就大陸與歐共體建立正式關係達成一致。在台灣問題上，索姆斯表明歐共體的所有成員國都承認中華人民共和國政府，並確認歐共體不與台灣保持任何官方關係或締結任何協定。

他表示近期看到一些人似乎認為台灣是一張可以打、很好打的牌，認為可以通過它損害大陸的利益。這種行徑絕不可能改變兩岸同屬一個中國的事實，只會更加堅定大陸人民捍衞主權和領土完整、實現祖國完全統一的決心。