個人投寄貨品進內地　需附安全證明並消毒內件

日前有從內地運抵香港的商品包裹被驗出新冠病毒，國家郵政局周四（18日）發出通知，要求做好今冬明春行業疫情防控工作，全面精準落實「外防輸入、內防反彈」防控措施，當中包括個人交寄零散進口貨品時，必須提供安全證明並做內件消毒。

通知指出，當前冬季來臨、氣溫降低，新冠肺炎疫情和流感等呼吸道傳染病疊加流行的風險增加，同時郵遞行業正處於業務旺季，郵件快件投寄數量龐大，行業疫情防控形勢嚴峻複雜。為落實常態化防控措施，通知要求嚴格按照所在地疫情風險等級，分區分級精準落實對營業處理場所、辦公室、運輸車輛、裝備用具等通風消毒；嚴格執行從業員基本健康防護措施，實行「持證上崗」、「持健康碼上崗」等管理。

針對外防輸入疫情，從事國際郵件快件一線工作人員、進口冷鏈相關人員等高風險工作，要落實國際國內業務嚴格分隔工作區域和閉環管理。個人交寄零散進口貨品如不能提供相關安全證明，並做內件消毒處理，企業不得收寄。

為加強源頭風險防控，行業需按照地方疫情防控部門要求，做好從業員定期核酸檢測和接種疫苗，尤其郵件快件速遞員必須完成全程疫苗接種，並盡快完成加強針接種。