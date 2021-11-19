涉殺害母子跨省潛逃　27年後涉盜竊揭假身份落網

甘肅天水市有崔姓工廠女工與其子雙雙被殺，時年37歲情人方某某涉重大嫌疑後失蹤。相隔27年後，四川宜賓市有二手手機市場接連有40多部手機被盜，民警本排除該市場保安孫勇的嫌疑，但在進一步調查期間發現他的容貌和個人訊息與天水命案相似。民警最終本周一（15日）在翠屏區高縣雙河鎮的村民家將其拘捕，揭開當年案情。

事發在1994年，方某某宣稱自己在崔女家中與崔的孩子吵架，準備離開崔女。此時，崔女用刀砍傷其親兒，他奪刀時不慎傷及她的頸部，眼看二人死去，他即逃離現場，此後隱姓埋名輾轉多地生活，期間在甘肅曾組織家庭並育有一子，但後來分手，長居宜賓市。

直至他經友人介紹下來到當地最繁榮商業區的「大觀樓」擔任保安，他交代上周發生盜竊案時本應通宵當值，但因感冒而擅離職守。民警查核其個人訊息時發現戶籍數據庫無此人，手機關機和不在住所內，且自詢問案件後開始閃避街頭閉路電視，於是展開拘捕行動。

方某某招供時堅稱自己是誤傷崔某，孩子則是她所殺的。他隨後被押解回天水市麥積區公安分局，但該地警方表示疑犯所述非事件真相，案件目前在進一步辦理。