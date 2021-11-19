前記者勾結旅行社辦陸客赴台　10人違兩岸法遭起訴

案中被起訴的洪慶淋（左）和張瑋（右）。（中時電子報圖片）

台灣前記者洪慶淋多年前起成立多家協會，勾結旅行社以城鄉、商務等理由，安排大陸人士赴台「假交流，真觀光」，並從中獲利。台北地檢署前年約談洪男，以及涉事旅行社負責人、台灣中華統一促進黨總裁張安樂兒子張瑋及其妻等人，周五（19日）依違反兩岸人民關係條例等罪將10人起訴。

檢方表示，按目前法例規定，大陸人士若赴台需向主管機構辦理申請，人數受管制，申請者亦需提供存款證明，限制頗多。有人為貪圖方便，會透過大陸旅行社以專業交流名義赴台，並經由領有憑證的台灣地區專業領域單位代辦申請。

檢方調查發現，洪慶淋於2017至2019年間以個人及妻女名義創立「新北市水資源經濟發展協會」等10家沒有實際運作的協會，向8家旅行社，包括由張瑋和妻子王姝茵經營的華夏大地旅行社，收取每名陸客1,000至2,000元（新台幣，下同，約280至560港元）不等代價，開立假交流活動的邀請文件。檢方認定，洪慶淋協助至少1,454人次赴台，當中包括大陸公務員。粗略估計，洪獲利近300萬元（約85萬港元）。

檢方周五依違反兩岸人民關係條例、偽造文書等罪，起訴洪男及旅行社負責人張瑋、王姝茵夫婦等人，並建請法院宣告沒收各人犯罪所得。