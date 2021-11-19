高官家族3人涉違紀違法受查　盤踞政法宣傳系統

湖南紀委監委周四（18日）至周五（19日）先後通報，常德市委書記楊懿文，長沙市公安局黨委副書記、副局長李湘江，長沙市廣播電視台（集團）前人力資源部主任楊文利，均因涉嫌嚴重違紀違法，分別接受紀律審查和監察調查。

內媒報道引述知情人士指，楊懿文與李湘江為夫妻；楊文利則為楊懿文之妹。其中，夫妻

兩人在1987年，一同自長沙大學中文系新聞專業畢業，隨後雙雙進入長沙市公安局工作。

公開資料顯示，楊懿文現年55歲，湖南汨羅人，長期在長沙市任職。2016年3月至2021年4月，他歷任婁底市委副書記、代市長、市長；2021年4月至今任常德市委書記，直至受查。

李湘江現年55歲，湖南瀏陽人，一直在長沙市公安系統任職。內媒報道，在丈夫楊懿文任職長沙市期間，李湘江的仕途扶搖直上，至2020年6月至今任長沙市公安局黨委副書記、副局長。

楊文利現年50歲，湖南汨羅人，一直在長沙市任職，歷任長沙電視台政法頻道欄目編輯、人力資源部科員、副主任、主任。2019年10月至2021年3月，楊文利任長沙市廣播電視台人力資源部主任；2021年3月退休。