杭州動物園隱瞞走失金錢豹　管理層飼養員6人判刑

杭州野生動物世界其中一隻逃脫並尋回的金錢豹。

浙江杭州野生動物世界今年4月有3隻未成年金錢豹逃脫，園方隱瞞至少1個月。警方事後拘捕多名園方負責人並調查事件責任。杭州市富陽區人民法院周五（19日）一審開庭，對園方6名管理層和飼養員進行審理並宣判，各人分別被判刑14個月至2年不等，獲緩刑。

法院審理查明，今年4月18日下午至19日上午，杭州野生動物世界有限公司動物管理部飼養員丁增泉、韓祥、王國泉先後違反操作規定，導致3隻在猛獸區繁育場內的亞成體金錢豹，經過未鎖門的通道並翻牆逃脫。事發後，公司管理層張德全、馬敬華、張彥峰等人商議，為免公司遭受經濟及聲譽損失，決定向政府主管部門及公眾隱瞞事件，並自行組織力量搜捕。1個月後，公安、林業等相關部門接獲群眾報警並調查，動物園才承認有金錢豹逃脫，至今逃脫的金錢豹仍有1隻未尋回。

法院認為，該責任事故中，張德全作為公司法定代表人，未落實安全生產管理職責、未及時檢查並消除園內安全隱患、存在事故隱瞞行為，負有領導責任；被告馬敬華、張彥峰未落實安全生產管理職責、未及時發現並消除繁育場安全隱患、存在事故隱瞞行為，負有管理責任；被告韓祥、丁增泉、王國泉未履行崗位安全職責，違反操作規定導致事故發生，負有直接責任。

案發後，各被告均自動投案，如實供述犯罪事實，自願認罪認罰，依法予以從輕處罰。法院稱，公訴機關提出的量刑建議適當，予以採納，遂作出上述判決。