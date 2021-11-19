國民黨放寬處分規定　「花蓮王」傅崐萁恢復黨籍

國民黨主席朱立倫，近日促成放寬前黨員因違紀被開除後，申請恢復黨籍的條件，被指是為部分人士「開後門」。有黨內人士周五（19日）透露，曾因操控股價入獄、有「花蓮王」之稱的立委傅崐萁，已經恢復黨籍。

國民黨中常會周三（17日）通過「同舟計劃」專案，允許違反黨紀者處分年限減半，令被開除黨籍3年期滿、撤銷黨籍1年6個月期滿者，就可申請恢復黨籍。國民黨前考紀會主委葉慶元、魏平政，周四（18日）發表共同聲明，質疑計劃變相降低違紀處分，將令更多黨員藐視黨紀。

朱立倫周五受訪時強調，同舟計劃歡迎過去加入各政黨，或者離開國民黨的朋友回來，計劃並非為任何人度身訂造。但黨內人士透露，同舟計劃通過當天，傅崐萁的黨籍恢復程序已開始。

傅崐萁曾任台灣花蓮市長，1999年因違反股票交易法的操控股價罪被偵辦，2019年2月更三審被判監2年10個月。其上訴2020年被駁回，同年入獄。今年5月，傅崐萁獲假釋出獄，繼續任職無黨籍立委。

消息指，朱立倫明天將前往花蓮和台東，期間會為新黨員舉行授證儀式，引發關注。