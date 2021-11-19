武漢海鮮市場女小販　或為已知新冠零號病人

科學界對新冠肺炎的起源爭持不斷，科學期刊《科學》周四（18日）刊登美國亞利桑那大學進化生物學家沃羅比（Michael Worobey）一篇論文，指新冠肺炎的已知「零號病人」應是中國武漢華南海鮮市場的一名女小販，或能支持新冠病毒首先在海鮮市場爆發的說法。

研究分析基因數據、報告及早期病人的紀錄，指出19名早期患者中有10人曾在海鮮市場工作或到過該處，此前被視為首宗感染個案的41歲陳姓會計師報稱2019年12月8日發病，但他其實最開始是口腔疾病，至同月16日才有發燒等病徵，由於他沒有去過海鮮市場，意味他可能是從社區感染新冠病毒。沃羅比發現另一名女小販魏桂賢（Wei GuiXian，音譯）於同月10日開始不適，翌日出現嚴重徵狀，相信她才是有紀錄最早的新冠患者。

其他學者認為沃羅比的分析合理，但不足以完全解釋疫情起源。沃羅比今年3月亦估計首宗感染應在2019年11月中旬出現，比起女小販的感染早逾數周。有專家指出，研究反映世界衞生組織與中國合作撰寫的溯源報告缺乏數據獲取途徑，且存在錯誤。